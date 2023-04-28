В Курганской области сгорела деревня: погибла женщина

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность"

Для борьбы с пожарами МЧС направляет дополнительные силы в Курганскую область. Там за сутки сгорело больше сотни домов. Огонь распространился на 90 гектаров. В деревне Логоушка погибла женщина. Местные жители эвакуированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Так сегодня утром выглядит деревня Логоушка в Курганской области, где накануне сгорело около 80 строений (см. видео). К утру пожар удалось локализовать. Сотрудники МЧС продолжают тушить ещё оставшиеся очаги. Жители помогают разбирать завалы.

"Такой ветер был, что не только успеть. Мы возле себя еле успевали водой полить. Буквально 15-20 минут и уже сюда, к деревне шло", - говорит Виктор Моторин, житель деревни Логоушка.

"Было спасено 133 строения. На данный момент на пожаре объявлена ликвидация открытого горения, проводится разборка и проливка конструкций", - говорит Алексей Черногородцев, начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Курганской области.

Огонь подошёл со стороны леса. Из-за жары и шквалистого ветра он практически мгновенно охватил почти 90 гектаров.

"Я заметила дым. Пошла, смотрю, а там за деревней, вдоль железной дороги горит сухая трава", - говорит Галина Якашина, жительница деревни Логоушка.

"Забегает внучка: "Баба, мы горим!" Возгорание произошло возле железной дороги. С той и с этой стороны", - говорит Валентина Осипова, жительница деревни.

В результате пожара один человек погиб. Люди выбегали из домов, успев взять только самое необходимое.

"Документы - единственное, что я взяла. Паспорт... Всё. У меня полностью сгорел дом. У меня у мамы сгорел дом. Повернитесь и посмотрите, как горит всё", - говорит Евгения Овчинникова, жительница деревни Логоушка.

Пожары вспыхнули рядом с ещё несколькими населёнными пунктами, местных жителей эвакуировали. Огонь вплотную подошёл к заводу "Курганстальмост", его остановили на подступах к предприятию.

Сейчас группировка МЧС насчитывает почти 450 человек и больше 120 машин. На помощь спасателям прибыли вертолёт Ми-8, самолёты Ил-76 и амфибия Бе-200. Стянуты дополнительные силы из соседних областей. Угрозы населённым пунктам сейчас нет. По словам жителей Логоушки, две недели назад они обращались в сельский совет с просьбой принять меры перед началом пожароопасного сезона.

"Кругом в деревне много сухопостоя, трава сухая. И прошлый год никакие меры не принимали, и нынче. Вот и результат - сгорела деревня", - говорит Галина Якашина, жительница деревни.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже потребовал возбудить уголовное дело в связи с пожарами в Курганской области.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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