Путин: Россия и Китай будут дополнять технологическое развитие друг друга

Это поможет развитию обеих стран

Развитие беспилотных авиационных систем и других высоких технологий будет среди ключевых направлений в России. Об этом заявил Владимир Путин. Накануне поздно вечером президент провёл профильное совещание в индустриальном парке "Руднёво".

Несмотря на позднее время, в индустриальный парк "Руднёво" Владимир Путин приехал вечером, дискуссия с представителями высокотехнологичных предприятий получилась оживленной. Беспилотные авиасистемы, по словам президента — один из наиболее перспективных рынков современной России.

"На ближайшее время объём 500 миллиардов, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка: скорее всего, если мы все вместе – и государство тоже – будем работать активно, то это будет триллион рублей. Отрасль не только очень важная – она очень интересная, потому что, во-первых, за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений", - сказал Владимир Путин.

В конце прошлого года правительство начало разработку Национального проекта по развитию беспилотной авиации. Ключевые задачи - обеспечить безопасность страны, стимулировать рост экономики и повышение общего качества жизни. Беспилотники уже широко применяют в сельском хозяйстве, геологоразведке, картографии, развлекательной индустрии и даже для перевозки грузов. Как рассказали сами разработчики, главный тренд - замена двигателей внутреннего сгорания на электрические. Единственное технологическое ограничение - емкость батареи. Однако решение этой задачи лишь вопрос времени. Куда серьезнее на развитие отрасли влияют различные административные барьеры. По словам главы Сбербанка, один из них - жёсткий контроль съемки с дронов. Запреты на видеофиксацию, в свою очередь, препятствует созданию цифровых карт местности. Глава государства согласился, что даже в отношении режима секретности подход должен быть разумным.

"Безопасность и режим секретности должны быть обеспечены. Но они не должны мешать развитию. Мы, прежде всего, должны делать упор на развитие. Это подчас непростая задача, но нужно думать в этом ключе. А не просто запрещать, потому что секретно. А, честно говоря, многих вещей там уже и секретности то нет никакой . Потому что с помощью большого разрешения у наших недоброжелателей разрешение на высоком уровне, там секретного-то уже ничего не осталось. А если что-то осталось, можно внести определенные запреты по территориям", - заявил Путин.

Особое внимание уделили мерам поддержки отечественных разработчиков. Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил создать систему налоговых льгот по аналогии с субсидиями для IT-компаний. Чувствовать себя увереннее молодым предприятиям поможет и стабильный госзаказ. В ближайшие 3 года он составит 92 миллиарда рублей. Однако важно не допустить создания монополии и сохранить конкуренцию. Тем более у российской промышленности хватает мощностей, чтобы не только закрыть потребности отечественного рынка, но и выйти на зарубежные.

"Вот, мы недавно с коллегой из Китая встречались, мы говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там, особенно в особо технологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка. Уверен, что и коллеги в дружественных странах нас поддержат. Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней, и поэтому будет даже проще, чем продвижение свинины на китайский рынок", - заявил Путин.



Немаловажная составляющая развития отрасли - квалифицированные кадры. Президент согласился, что прививать интерес к высоким технологиям и конструированию дронов необходимо со школы. Ранняя профориентация будет полезна будущим агрономам, строителям, энергетикам. В Москве подобные образовательные программы уже работают. Столичный опыт должен стать хорошим примером и для других регионов.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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