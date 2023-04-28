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Российские военные разбили оборону ВСУ в Артемовске на две части

11:51
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Штурмовые отряды взяли под контроль здание колледжа

Этой ночью на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Местные СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Николаевской и Полтавской областях.

Тем временем продолжаются тяжёлые бои за Артёмовск. Штурмовые подразделения взяли под контроль здание колледжа, разделив оборону ВСУ на две части. Наша артиллерия и авиация наносят массированные удары по позициям националистов в районе Дзержинска. Под Купянском уничтожен командный пункт и три диверсионных группы противника. Новыми потерями для радикалов окончилась и попытка провести разведку боем на Южно-Донецком направлении.

"Вскрыта и артиллерийским огнём уничтожена разведгруппа. Ликвидированы 16 боевиков. На Запорожском направлении экипажем тяжёлой огнемётной системы ТОС-1 нанесён удар по опорному пункту противника в районе населённого пункта Малиновка. Ликвидированы более десяти боевиков. Расчётом самоходной артиллерийской установки "Мста" уничтожена гаубица противника американского производства в районе населённого пункта Преображенка. Расчётом зенитно-ракетного комплекса ТОР сбит беспилотный летательный аппарат Фурия", - сообщил Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки "Восток".

 

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