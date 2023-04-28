Вучич отреагировал на сообщения о своем здоровье

После полудня начнется тур по стране

Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию об ухудшении своего самочувствия.

Об этом он заявил агентству Sputnik Сербия. Все запланированные на сегодня мероприятия остаются в силе, сообщили в администрация президента Сербии.

"Я в порядке. Сегодня с 12:00 я отправляюсь в тур по Сербии", - сказал Вучич.

Ранее сербский портал B92 написал, что Вучича экстренно госпитализировали в ночь на пятницу. Официального подтверждения этой информации не было, однако вице-спикер национального собрания Сандра Божич и сын главы государства Данило Вучич выразили поддержку политику

"Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров", - написал он в соцсетях (цитата по РБК).

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