ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вучич отреагировал на сообщения о своем здоровье

10:31
  • пятница
  • 28 апреля 2023

После полудня начнется тур по стране

Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию об ухудшении своего самочувствия.

Об этом он заявил агентству Sputnik Сербия. Все запланированные на сегодня мероприятия остаются в силе, сообщили в администрация президента Сербии.

"Я в порядке. Сегодня с 12:00 я отправляюсь в тур по Сербии", - сказал Вучич.

Ранее сербский портал B92 написал, что Вучича экстренно госпитализировали в ночь на пятницу. Официального подтверждения этой информации не было, однако вице-спикер национального собрания Сандра Божич и сын главы государства Данило Вучич выразили поддержку политику

"Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров", - написал он в соцсетях (цитата по РБК).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Вучич
Александр Вучич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.