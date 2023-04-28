Всему миру известно, чем занимаются Соединенные Штаты, заявили в Пекине

Американские власти обвиняют Китай в хакерской деятельности, однако именно Соединенные Штаты являются непревзойденными мастерами международного кибершпионажа. Такое заявление в пятницу, 28 апреля, сделала официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин.

Чиновница заявила, что ни для кого в мире давно не секрет, что США долгое время пользуются своим технологическим превосходством, в крупных масштабах занимаются подслушиванием и слежкой за всеми странами, включая своих союзников.

Повсеместную хакерскую активность Соединенных Штатов Мао Нин назвала давно раскрытой тайной. Она предложила американцам хорошенько посмотреться в зеркало, прежде чем обвинять в шпионаже другие государства, сообщает ТАСС.

И без того напряженные отношения между США и Китаем вновь обострились после появления над Северной Америкой метеозондов. Американские власти заявили, что с их помощью Пекин пытается вести шпионаж за Соединенными Штатами. Эти обвинения возмутили китайские власти.

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