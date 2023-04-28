ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Секрет Полишинеля: Китай оценил активность США в кибершпионаже

11:20
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Всему миру известно, чем занимаются Соединенные Штаты, заявили в Пекине

Американские власти обвиняют Китай в хакерской деятельности, однако именно Соединенные Штаты являются непревзойденными мастерами международного кибершпионажа. Такое заявление в пятницу, 28 апреля, сделала официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин.
ФСБ предупредила о применении Западом против России нового кибероружия

Чиновница заявила, что ни для кого в мире давно не секрет, что США долгое время пользуются своим технологическим превосходством, в крупных масштабах занимаются подслушиванием и слежкой за всеми странами, включая своих союзников.

Повсеместную хакерскую активность Соединенных Штатов Мао Нин назвала давно раскрытой тайной. Она предложила американцам хорошенько посмотреться в зеркало, прежде чем обвинять в шпионаже другие государства, сообщает ТАСС.

И без того напряженные отношения между США и Китаем вновь обострились после появления над Северной Америкой метеозондов. Американские власти заявили, что с их помощью Пекин пытается вести шпионаж за Соединенными Штатами. Эти обвинения возмутили китайские власти.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг США и Китая
Флаг США и Китая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.