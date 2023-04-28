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Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны

11:01
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Это даст им соответствующие социальные гарантии и льготы

Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Документ опубликован в пятницу, 28 апреля.

В соответствии с этим законом, опубликованным на официальном портале правовой информации, жители осажденного Сталинграда получают все правовые гарантии социальной защиты, которые полагаются ветеранам Великой Отечественной войны.

В 2023 году Россия отмечает 80-летие победы в Сталинградской битве — одного из решающих сражений во время Великой Отечественной войны, переломивших ход событий и приблизивших победу советских войск.

Еще в марте глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что правительство подготовило поправки в законодательство о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда, которые смогут претендовать на те же льготы, что и ветераны Великой Отечественной войны.

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