Как правильно выбрать мясо для шашлыка

Важен не только внешний вид

В преддверии майских праздников Роспотребназдор дал рекомендации по выбору покупного шашлыка.

Нельзя выбирать шашлык только по внешнему виду. Важно перед покупкой ознакомиться с составом: в нем не должно быть фосфатов и пищевой добавки Е450. Хороший шашлык – это свинина, соль, уксус, свежий лук и специи.

"Желательно обратить внимание на сорт мяса: во всех сортах ниже первого будет много сухожилий", - пояснили эксперты Роспотребнадзора в telegram-канале.

Также следует обратить внимание на срок годности, целостность упаковки и наличие жидкости. Охлажденное мясо поглощает маринад, замороженное, наоборот, выделяет сок.

Праздничными нерабочими днями в 2023 году будут понедельник 1 мая, понедельник и вторник 8-9 мая. Согласно соцопросу, больше половины россиян планируют провести майские праздники дома или на даче.

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