В России с коронавирусом госпитализировали 905 человек

Скончался 31 пациент

За сутки в России госпитализировано 905 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6548 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 7775 человек, скончался 31 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 926 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 87. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 615 человек, в Московской области – 128.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22839878 случаев заболевания, зарегистрировано 398239 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"