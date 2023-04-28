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ФРГ подтвердила план размещения военной бригады в Литве

11:40
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Ее постоянное присутствие запланировано на 2026 год

Вильнюс и Берлин договорились о размещении немецкой военной бригады в Литве. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал президент прибалтийского государства Гитанас Науседа.
Литва заверила в отсутствии у стран Балтии планов размещения ядерного оружия

По словам политика, уже достигнута договоренность с канцлером Германии Олафом Шольцем о постепенном развертывании военной бригады ФРГ в Литве.

Науседа пообещал добиваться присутствия в стране военных бундесвера в 2026 году, сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил военную активность западных соседей, заявив, что "Польша, Литва вообще очумели", хотя непонятно, "зачем это им надо".

Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в рамках сотрудничества стран НАТО в Европе в ядерной сфере уже может быть размещено около 100-150 американских тактических ядерных бомб.

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