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Кабмин дал льготы производителям валенок

11:58
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Они смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов

Федеральное правительство расширило перечень сезонных отраслей для налоговой отсрочки. Такое постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
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Согласно документу, производители валяльно-войлочной обуви смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года или рассрочку этих платежей на три года.

Решение о включении производства валяной обуви и обуви из войлока в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами, принято в связи с зависимостью от сезонных поставок овечьей шерсти. Стрижка овец начинается в мае, таким образом, рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь. При этом время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь – декабрь, сообщает пресс-служба правительства России.

В рамках мер поддержки малого и среднего бизнеса таким предприятиям ранее предоставили возможность брать льготные кредиты на перестройку и развитие производства под 4,5% и 3% годовых соответственно. Срок действия льготной программы - три года. Взять кредит можно на десять лет.

Президент России Владимир Путин отметил, что положительные тенденции в российской экономике укрепляются. При этом он призвал не расслабляться и не пускать ситуацию на самотек, подчеркнув, что нужно постоянно отслеживать эффективность поддержки отраслей и секторов промышленности, малых и средних компаний.

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