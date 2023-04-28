Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт

С Самарской областью

Москва и Самарская область совместно привлекут инвестора для локализации производства медицинских изделий. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"Проведем конкурс на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта. Это контракт на закупку медицинских изделий двумя регионами, при заключении которого инвестор обязуется вложить в современное производство нитриловых перчаток не меньше 100 млн руб. и локализовать его на территории Самарской области в 2024 году", - написал мэр.

Он отметил, что при помощи Москвы на территории региона появится современное производство с новыми высокотехнологичными рабочими местами. Область получит доход в бюджет, а столица - качественный товар по выгодной цене.

Оба региона будут закупать продукцию в течение 10 лет по фиксированной формуле цены.

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