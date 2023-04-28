ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт

12:25
  • пятница
  • 28 апреля 2023

С Самарской областью

Москва и Самарская область совместно привлекут инвестора для локализации производства медицинских изделий. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"Проведем конкурс на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта. Это контракт на закупку медицинских изделий двумя регионами, при заключении которого инвестор обязуется вложить в современное производство нитриловых перчаток не меньше 100 млн руб. и локализовать его на территории Самарской области в 2024 году", - написал мэр.

Он отметил, что при помощи Москвы на территории региона появится современное производство с новыми высокотехнологичными рабочими местами. Область получит доход в бюджет, а столица - качественный товар по выгодной цене.

Оба региона будут закупать продукцию в течение 10 лет по фиксированной формуле цены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Производство медицинских изделий
Производство медицинских изделий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.