ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве арестовали ректора Всероссийской академии внешней торговли

12:32
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Его подозревают в мошенничестве

Лефортовский суд Москвы арестовал ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России Сергея Синельникова-Мурылева.

Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, передает РИА Новости. Карточка дела опубликована на сайте суда.  

По данным telegram-канала Baza, Синельникова-Мурылева заподозрили в хищении одного миллиона рублей.

Синельников-Мурылев занял пост ректора ВАВТ в 2007 году. Спустя 10 лет вошел в тройку самых богатых ректоров России, сообщает РБК.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Синельников-Мурылев
Сергей Синельников-Мурылев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.