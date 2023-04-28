В Москве арестовали ректора Всероссийской академии внешней торговли

Его подозревают в мошенничестве

Лефортовский суд Москвы арестовал ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России Сергея Синельникова-Мурылева.

Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, передает РИА Новости. Карточка дела опубликована на сайте суда.

По данным telegram-канала Baza, Синельникова-Мурылева заподозрили в хищении одного миллиона рублей.

Синельников-Мурылев занял пост ректора ВАВТ в 2007 году. Спустя 10 лет вошел в тройку самых богатых ректоров России, сообщает РБК.

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