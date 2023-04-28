Бодрая бабушка прокатила чиновника по сгоревшему селу на УАЗе

Инцидент произошел в Омской области

Российская пенсионерка покатала временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко по сгоревшему селу.

Видео поездки по наиболее пострадавшему от пожара селу Чистоозерье в Большереченском районе Хоценко опубликовал в своем telegram-канале. Глава региона оценил масштаб бедствия и обсудил меры поддержки.

"Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар", - сказал врио губернатора.

Россияне обратили внимание на необычного водителя чиновника. За рулем сидела пенсионерка в фиолетовом платке. Она уверенно вела машину по неровной дороге между сгоревшими строениями. Бабушка ни разу не отвлеклась на съемку и была сосредоточена на управлении автомобилем.

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