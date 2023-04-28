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Собянин рассказал, как городские службы готовят Москву к майским праздникам

12:20
  • пятница
  • 28 апреля 2023

В общегородском субботнике приняли участие почти 1,7 млн горожан

Почти 1,7 млн человек приняли участие в традиционном общегородском субботнике, который прошел в Москве 15 апреля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в пятницу, 28 апреля, в своем личном блоге.

В этот день прогребли почти 3 тыс. га газонов, высадили около тысячи деревьев, подготовили 33,4 тыс. кв. м цветников, отметил градоначальник.

Сергей Собянин напомнил, что весна в 2023 году выдалась ранняя, теплая и не очень дождливая. По словам мэра, это идеальная погода для того, чтобы быстро и качественно привести город в порядок. Так, с начала апреля комплекс городского хозяйства проводит традиционный месячник благоустройства — генеральную уборку Москвы. Специалисты промывают фасады и окрашивают цоколи зданий, ремонтируют входные группы. Во дворах и парках убирают сухостой, а также приводят в порядок дорожную инфраструктуру.

Мэр подчеркнул, что работы по весеннему благоустройству вышли на финишную прямую. 1 Мая и День Победы Москва встретит чистой, нарядной и ухоженной — как всегда. В праздничные дни москвичей ждут в парках и на фестивальных площадках, на пешеходных улицах центра и в тихих скверах жилых районов.

Собянин от всей души поблагодарил работников коммунального хозяйства и всех неравнодушных москвичей. Благодаря их труду каждый может наслаждаться весной.

Праздничными нерабочими днями в 2023 году будут понедельник 1 мая, понедельник и вторник 8-9 мая. Для тех, кто планирует в майские праздники приехать погулять по Москве, в столице сделали бесплатной парковку 1, 8 и 9 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что 30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом во все дни парковки со шлагбаумом будут работать по обычным тарифам.

До 9 мая в столице проходит фестиваль "Московская весна". Это ботанические мастер-классы, спектакли по мотивам детских произведений, роллердром, скейт-парки и множество образовательных классов для детей. Кроме того, 28 апреля на 23 фестивальных площадках возобновляют работу шале по сбору подарков для участников специальной военной операции и жителей новых территорий в рамках проекта "Москва помогает".

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