Россия успешно заместила импортные алюминиевые банки

В условиях санкций импортозамещению уделяют особое внимание

Российским предприятиям за год удалось провести полное импортозамещение алюминиевых банок. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.

Представитель ведомства напомнил, что в начале 2022 года около 70% от всего объема алюминиевых банок в стране были американского производства, однако "на 100% за год импортозаместились".

Чекушов подчеркнул в эфире радио Sputnik, что "все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства".

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что структурная перестройка экономики — большой путь, который должна пройти Россия, чтобы добиться устойчивого роста. Российские предприятия адаптируются к переменам. Совместно с правительством были разработаны меры, которые помогут выявлять приоритетные проекты по импортозамещению и поддержке технологического суверенитета. Банки будут предлагать более комфортные условия для их реализации.

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