Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов

Девушку обвиняют в совершении теракта

Росфинмониторинг включил Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов.

Информация размещена на сайте ведомства в пятницу, 28 апреля.

По версии следствия, Трепова принесла взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). В результате взрыва Татарский погиб, десятки людей пострадали.

По данным следствия, теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Организаторы использовали агентов, которые сотрудничали с запрещенной в России экстремистской организацией — так называемым "Фондом борьбы с коррупцией". Возбуждено уголовное дело, Дарья арестована. Девушка заявила, что жалеет о случившемся.

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