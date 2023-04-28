ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов

12:18
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Девушку обвиняют в совершении теракта

Росфинмониторинг включил Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов.

Информация размещена на сайте ведомства в пятницу, 28 апреля.

По версии следствия, Трепова принесла взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). В результате взрыва Татарский погиб, десятки людей пострадали.

По данным следствия, теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Организаторы использовали агентов, которые сотрудничали с запрещенной в России экстремистской организацией — так называемым "Фондом борьбы с коррупцией". Возбуждено уголовное дело, Дарья арестована. Девушка заявила, что жалеет о случившемся.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дарья Трепова
Дарья Трепова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.