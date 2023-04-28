Собянин пригласил москвичей на новый городской семейный фестиваль

Фестиваль "Мой район" продлится до 29 апреля

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на городской семейный фестиваль "Мой район".

"В каждом районе города мы создаем все для комфортной жизни: благоустроенные парки, спортивные и детские площадки и многое другое. Именно такой "Мой район" в миниатюре видят гости фестиваля", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

На территории культурно-развлекательного центра "Остров мечты" будет несколько тематических зон: "Вселенная спорта", "Вселенная развлечений", "Вселенная детства", "Вселенная четвероногих друзей". На маркете "Сделано в Москве" можно будет купить продукцию столичных производителей одежды, предметов интерьера и детских товаров.

Фестиваль продлится до 29 апреля, его площадка работает с 11:00 до 20:00.

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