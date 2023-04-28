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Собянин пригласил москвичей на новый городской семейный фестиваль

12:40
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Фестиваль "Мой район" продлится до 29 апреля

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на городской семейный фестиваль "Мой район".

"В каждом районе города мы создаем все для комфортной жизни: благоустроенные парки, спортивные и детские площадки и многое другое. Именно такой "Мой район" в миниатюре видят гости фестиваля", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

На территории культурно-развлекательного центра "Остров мечты" будет несколько тематических зон: "Вселенная спорта", "Вселенная развлечений", "Вселенная детства", "Вселенная четвероногих друзей". На маркете "Сделано в Москве" можно будет купить продукцию столичных производителей одежды, предметов интерьера и детских товаров.

Фестиваль продлится до 29 апреля, его площадка работает с 11:00 до 20:00.

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