Лукашенко: белорусы сделали приоритетом спокойную мирную жизнь

По словам президента Белоруссии, главное - чтобы "не прилетело сюда"

Народ Белоруссии сделал своим приоритетом спокойную мирную жизнь для себя и своих детей. Такое заявление сделал в пятницу, 28 апреля, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политик совершил рабочую поездку в Гомельскую область, отметив, что этот регион стал "прифронтовой областью", поэтому главное — чтобы "был мир, чтобы не прилетало сюда (как говорят на Донбассе), чтобы люди жили на мирной земле".

Лукашенко заявил, что "лучше в поле воевать, чем там", сообщает БелТА.

Ранее Лукашенко провел встречу в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу, на которой отметил, что Запад не исполняет договоренности о гарантиях безопасности. Белорусский лидер рассказал, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным обсуждалось, что "в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"