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Минздрав опроверг дефицит вакцины от кори

13:39
  • пятница
  • 28 апреля 2023

В России зарегистрировали случаи этого заболевания, но иммунизация защищает население

В России не наблюдается нехватка вакцины против кори. Такое заявление сделал в пятницу, 28 апреля, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Глава Минздрава подчеркнул, что производство вакцинных препаратов от этого заболевания продолжает работать, причем оно "скорректировано для обеспечения более ранних выпусков" необходимых объемов.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в свою очередь, отметила, что в России производят тест-системы для выявления патогенов, в том числе вируса кори, без каких-либо иностранных компонентов. Имеющихся мощностей достаточно для обеспечения всех потребностей, сообщает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в России во втором квартале 2023 года наблюдается снижение заболеваемости корью. При этом прекратились завозы этой инфекции в Россию из других стран. Также она рассказала, что в России охват детей прививками от кори составляет 97%, в текущий сезон заболели корью немногим более тысячи детей.

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