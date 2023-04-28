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Песков: подразделения бойцов СВО примут участие в Параде Победы

13:40
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Парад состоится 9 мая на Красной площади

Участники специальной военной операции России на Украине пройдут по Красной площади на Параде Победы 9 мая. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Подготовка к Параду Победы в Москве продолжается, генеральная репетиция запланирована на 7 мая. Бойцы СВО "будут представлены", подтвердил Песков, однако за подробностями попросил обращаться в Министерство обороны, а еще лучше — дождаться самого парада, сообщает РИА Новости.

Парад Победы традиционно проводится 9 мая на Красной площади в Москве в честь победы советских войск в Великой Отечественной войне. В 2023 году в нем примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

Иностранных высокопоставленных гостей на Параде Победы в этом году не будет — специальных приглашений им не направляли, рассказал ранее Песков. Единственное исключение составит президент Киргизии, который накануне Дня Победы приедет в Москву с рабочим визитом и останется на парад.

Между тем доступ на Красную площадь закрыли по 10 мая, предупредили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) России.

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