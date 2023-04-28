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Блиновская отправлена под домашний арест

17:57
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Накануне ее допросили

В пятницу Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения блогерше Елене Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов, а также отмывании денег в общей сложности почти на один миллиард рублей. Ее отправили под домашний арест, сообщает РИА Новости.
Блиновская признала свою вину и раскаялась

Женщину 28 апреля доставили в суд. Туда привезли её в автозаке из изолятора, где она провела ночь. Из машины вывели в наручниках и так же вели по коридорам суда.

Накануне поздно вечером Блиновскую допросили в Следственном комитете. Сообщается, что она полностью признала свою вину, но у следователей есть и другие вопросы.

"В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне", - отметила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

Напомним, Блиновскую задержали накануне рано утром на границе Смоленской области и Белоруссии. Женщина хотела покинуть страну, узнав, что её планируют задержать. Весь день в Подмосковье и Москве по местам жительства шли обыски. В частности, обнаружили различные брендовые вещи, сумки, часы, золото и бриллианты. Сообщается, что следствие запросило для Блиновской домашний арест.

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