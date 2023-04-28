Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал

В этом году заработают первые маршруты

В пятницу в Москве после реконструкции открылся Южный речной вокзал. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Объекту вернули первоначальный архитектурный вид, но главное - за 20 с лишним лет, вокзал снова будут использовать по назначению. Кроме того, здесь совсем скоро откроется и остановка нового речного маршрута.

Спустя 20 лет сюда снова причаливают суда. Можно отправиться в круиз! Сергей Собянин официально открыл Южный речной вокзал - как раз к началу пассажирской навигации на Москве-реке. Проект возрождения двух речных вокзалов столицы успешно завершен.

"Мы не так давно отреставрировали Северный речной вокзал. И вот дошла очередь до Южного порта. Полностью реконструировали, очистили акваторию, сделали хорошую набережную, пешеходные маршруты, благоустройство и в этом году начнется уже навигация, по которой будут ходить круизные лайнеры в 30 городов России. Таким образом Москва восстановила оба своих порта - и Северный, и Южный. По-настоящему стала столицей - портом пяти морей. Так что поздравляю с этим хорошим событием и всех приглашаю!" – отметил Собянин.

Здание вокзала в Южном порту было построено в конце 80-х. Однако по своему прямому назначению оно работало недолго. В 2000-е на его территории были открыты рынки. Здание постепенно пришло в аварийное состояние.

"Вокзал, к сожалению, долгое время не функционировал как вокзал, здесь было много всего - но не вокзал, причалы жили отдельно, здание отдельно", - рассказал Максим Лисов, директор филиала "Северный речной вокзал" ГУП Мосгортранс.

Реставрация Южного речного вокзала началась в 21-м году. Проведены большие работы по очистке акватории Москвы-реки и благоустройству прилегающей территории. По сути, он теперь стал частью большого городского парка в Нагатинской пойме.

В этом году заработают и первые маршруты. Отсюда можно отправиться в круизы по 30 городам России: в Рязань, Муром, Касимов, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Уфу. Первый круизный теплоход "Свирский" придет на Южный речной вокзал 5 мая из Нижнего Новгорода. После технической паузы "Свирский" отправится в новый круиз, на этот раз – по есенинским местам – в село Константиново Рязанской области.

"Мы рассчитываем принять почти на 30 процентов больше пассажиров, чем в прошлом году. Видим огромный интерес внутренних туристов, граждан Российской Федерации к речным поездкам, уверен, что Южный речной вокзал займет достойное место в этой системе круизов не только среди москвичей, но и тех, кто, наоборот, прибывает в Москву из других регионов России", - отметил Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

А уже с сентября сюда будут прибывать речные электротрамвайчики, новый водный вид городского транспорта.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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