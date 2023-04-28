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Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал

15:06
  • пятница
  • 28 апреля 2023

В этом году заработают первые маршруты

В пятницу в Москве после реконструкции открылся Южный речной вокзал. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Объекту вернули первоначальный архитектурный вид, но главное - за 20 с лишним лет, вокзал снова будут использовать по назначению. Кроме того, здесь совсем скоро откроется и остановка нового речного маршрута.
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Спустя 20 лет сюда снова причаливают суда. Можно отправиться в круиз! Сергей Собянин официально открыл Южный речной вокзал - как раз к началу пассажирской навигации на Москве-реке. Проект возрождения двух речных вокзалов столицы успешно завершен.

"Мы не так давно отреставрировали Северный речной вокзал. И вот дошла очередь до Южного порта. Полностью реконструировали, очистили акваторию, сделали хорошую набережную, пешеходные маршруты, благоустройство и в этом году начнется уже навигация, по которой будут ходить круизные лайнеры в 30 городов России. Таким образом Москва восстановила оба своих порта - и Северный, и Южный. По-настоящему стала столицей - портом пяти морей. Так что поздравляю с этим хорошим событием и всех приглашаю!" – отметил Собянин.

Здание вокзала в Южном порту было построено в конце 80-х. Однако по своему прямому назначению оно работало недолго. В 2000-е на его территории были открыты рынки. Здание постепенно пришло в аварийное состояние.

"Вокзал, к сожалению, долгое время не функционировал как вокзал, здесь было много всего - но не вокзал, причалы жили отдельно, здание отдельно", - рассказал Максим Лисов, директор филиала "Северный речной вокзал" ГУП Мосгортранс.  

Реставрация Южного речного вокзала началась в 21-м году. Проведены большие работы по очистке акватории Москвы-реки и благоустройству прилегающей территории. По сути, он теперь стал частью большого городского парка в Нагатинской пойме.

В этом году заработают и первые маршруты. Отсюда можно отправиться в круизы по 30 городам России: в Рязань, Муром, Касимов, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Уфу. Первый круизный теплоход "Свирский" придет на Южный речной вокзал 5 мая из Нижнего Новгорода. После технической паузы "Свирский" отправится в новый круиз, на этот раз – по есенинским местам – в село Константиново Рязанской области.

"Мы рассчитываем принять почти на 30 процентов больше пассажиров, чем в прошлом году. Видим огромный интерес внутренних туристов, граждан Российской Федерации к речным поездкам, уверен, что Южный речной вокзал займет достойное место в этой системе круизов не только среди москвичей, но и тех, кто, наоборот, прибывает в Москву из других регионов России", - отметил Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

А уже с сентября сюда будут прибывать речные электротрамвайчики, новый водный вид городского транспорта.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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Открытие Южного речного вокзала после реконструкции
Открытие Южного речного вокзала после реконструкции
Открытие Южного речного вокзала после реконструкции
Открытие Южного речного вокзала после реконструкции
Открытие Южного речного вокзала после реконструкции
Открытие Южного речного вокзала после реконструкции
Открытие Южного речного вокзала после реконструкции
Открытие Южного речного вокзала после реконструкции
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