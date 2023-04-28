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Велопатруль ЦОДД вновь заработал на московских дорогах

15:06
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Сотрудники центра дежурят уже пять лет

Велопатруль ЦОДД возобновил работу на московских дорогах. Уже пятый год подряд сотрудники центра выходят дежурить на улицы столицы, чтобы помочь москвичам в самых разных ситуациях: будь то замена колеса или оформление ДТП.

В прошлом сезоне подобных случаев было более 6 тысяч. В этом у велоинспекторов появилось ещё больше возможностей. Теперь их маршруты не будут ограничены Третьим транспортным кольцом, а пройдут по всей территории Москвы в пределах МКАДа.

"Они будут подавать заявки на неисправности дорожно-транспортной инфраструктуры, кривые знаки, неработающие светофоры. Например, в последнем случае, если на перекрестке образовался затор и не работает светофор, у них есть с собой регулировочный жезл и они обучены распределять регулировочно-распределительные действия. Так же они могут осуществлять мелкий ремонт велосипедов, помочь оформить европротокол, оказать доврачебную помощь", - пояснил руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

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