Велопатруль ЦОДД вновь заработал на московских дорогах

Сотрудники центра дежурят уже пять лет

Велопатруль ЦОДД возобновил работу на московских дорогах. Уже пятый год подряд сотрудники центра выходят дежурить на улицы столицы, чтобы помочь москвичам в самых разных ситуациях: будь то замена колеса или оформление ДТП.

В прошлом сезоне подобных случаев было более 6 тысяч. В этом у велоинспекторов появилось ещё больше возможностей. Теперь их маршруты не будут ограничены Третьим транспортным кольцом, а пройдут по всей территории Москвы в пределах МКАДа.

"Они будут подавать заявки на неисправности дорожно-транспортной инфраструктуры, кривые знаки, неработающие светофоры. Например, в последнем случае, если на перекрестке образовался затор и не работает светофор, у них есть с собой регулировочный жезл и они обучены распределять регулировочно-распределительные действия. Так же они могут осуществлять мелкий ремонт велосипедов, помочь оформить европротокол, оказать доврачебную помощь", - пояснил руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

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