В Российской детской клинической больнице провели уникальную операцию на почке

Она длилась много часов

Такой активный и жизнерадостный. Сегодня Вова - здоровый ребенок. А всего несколько месяцев назад вся жизнь как будто перевернулась и для него, и для мамы. Шум в ушах и головные боли мучили мальчика, подозрения на банальный отит не подтвердились.

"Он был такой вялый. Ему хотелось играть, но он не мог этого сделать. Было такое, что даже глаза не мог открыть. Какое-то бессилие было. И попали в реанимацию уже, где обнаружили стеноз почечных артерий", - рассказала мама мальчика Екатерина Богатова.

Этот диагноз Вове поставили в российской детской клинической больнице. У мальчика обнаружили острую артериальную гипертензию. Сужение почечных артерий. Давление втрое выше нормы. Кровоток отслеживался лишь в одной почке. И то едва. Перед врачами стояла сложнейшая задача. Хирургам необходимо было удлинить артерии и при этом не допустить остановки почек. Им предстояло сделать то, чего раньше никто в мире не делал. В ходе консилиума медики составили детальный план операции. Перечисление её этапов впечатляет.

"Левую почечную артерию мы решили реимплантировать. Отвязать, где она была, и перенести в аорту, чтобы убрать участок сужения. А правая почка - там длинный был участок сужения, убрали ее из организма. Отсекли вену, артерию, мочеточник, сделали холодовую ишемию, как делают при трансплантации: промыли специальным раствором, в лёд. Под микроскопом во льду мы удлинили артерию, взяв заблаговременно артерию из внутренней подвздошной у этого ребенка и удлинили. И потом весь этот комплекс обратно вернули на место", - пояснил Игорь Серков, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии РДКБ Минздрава РФ.

Впервые в медицинской практике во время одной операции врачи реимплантировали одну артерию почки и провели пересадку собственных тканей на другой. При этом врачи вернули правую почку на то же самое место, оставив подвздошную область нетронутой.

"Чтобы у трасплантологов был маневр, если что вдруг пойдет не так, поэтому мы почку вернули обратно на то место, откуда брали. Это называется ортотопическая аутотрансплантация. Такое тоже мы не нашли, чтобы кто-то еще делал у детей", - рассказал Игорь Серков.

Сложнейшая операция длилась почти восемь часов. Мультидисциплинарная команда специалистов контролировала состояние ребенка. Уже на следующий день Вову перевели в отделение. А теперь, спустя несколько месяцев, об операции напоминает только маленький шрам.

"Сейчас на данный момент можно сказать, что у него здоровые почки. Все исследования, которые мы провели, которые на догоспитальном этапе, и те, которые провели у нас, говорят о том, что кровоток в почках хороший, обе почки хорошо функционируют", - сообщила Лия Фельдман, детский хирург отделения сердечно-сосудистой хирургии РДКБ Минздрава РФ.

Показатели постепенно пришли в норму. О почечной недостаточности остались только страшные воспоминания. Но теперь приходится тщательно следить за здоровьем. Вова будет наблюдаться у врачей еще как минимум год. А еще - он стал первопроходцем. Теперь в Российской детской клинической больнице знают и умеют лечить и такие тяжелые патологии.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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