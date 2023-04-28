В "Ленкоме" приготовили спектакль "Маршрут построен"

Премьера намечена на пятницу

Музыкальный стендап - в "Ленкоме". Там в пятницу вечером - премьера. Спектакль "Маршрут построен" представит популярный квартет "Заячий стон".

Кризис среднего возраста - не повод для уныния, а как раз наоборот. В этом убеждены авторы постановки. Добавляя: "каждый мужчина оказывается в том возрасте, когда на обращение "молодой человек" уже не откликается. А на "эй, мужчина" - думает, что это не про него. Впрочем, если решительно порвать с прошлым и отправиться на поиски счастья, по дороге можно наконец обрести нового себя.

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