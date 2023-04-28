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Мама-утка выбрала для гнезда неподходящее место. На помощь пришли московские спасатели

15:15
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Утка устроила гнездо в бизнес-центре

Найти дорогу к дому помогли утиному семейству сотрудники "Спасрезерва". Почему-то для обустройства гнезда мама-утка выбрала бизнес-центр в Ленинской Слободе. Но вот когда птенцы вылупились, выбраться из каменных джунглей никак не удавалось.

Спасатели решили действовать последовательно, чтобы минимизировать у пернатых стресс. Сначала поймали утку и посадили в отдельную переноску, иначе от страха она могла улететь, забыв о детях. А затем, собрав в другой контейнер уже новорождённых, погрузили семью в машину и отвезли к большому пруду Новоспасского монастыря. Там всех выпустили на воду.

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