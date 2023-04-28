Генпрокуратура признала нежелательной организацию "Съезд народных депутатов"

Ее учредили лица, признанные иноагентами

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране организацию "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), созданную в 2022 году в Польше. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Организация была создана Ильей Пономаревым*, Марком Фейгиным* и Геннадием Гудковым*.

В Генпрокуратуре уточнили, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в стране.

Создатели этой организации, проживающие сейчас за пределами России, отрицают территориальную целостность Российской Федерации и выступают с сепаратистскими лозунгами, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

*лица, признанные в России иностранными агентами

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