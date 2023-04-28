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Семь человек погибли от попадания ракеты ВСУ в маршрутку Донецке

14:07
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Автобус сгорел дотла

При обстреле Донецка, по предварительным данным, погибли семь человек, в том числе ребенок. 

Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Трагедия произошла в районе бывшего универсама "Украина". Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в маршрутный автобус. Транспорт сгорел дотла. 

"Погибли 7 человек – попадание в маршрутное такси № 25", - написал он в своем telegram-канале.

В настоящий момент город находится под обстрелом. Украинские военные выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). 

UPD (14:11 мск): врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела, кроме маршрутки, пострадали больница, парк и несколько жилых домов. В региональном Минздраве уточнили, что поврежден единственный в республике аппарат МРТ.

"В республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ", - написал он в своем telegram-канале.

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