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В Кремле отметили "дрейф" Молдавии в сторону урезания суверенитета

14:40
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Молдавия старается стать недружественной России страной

Москва отмечает в Молдавии дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, а также действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета. Такое заявление сделал в пятницу, 28 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля отметил, что в Молдавии "происходят достаточно любопытные процессы", но они "не коррелируются с настроениями в обществе", о чем свидетельствует большое количество несогласных с политикой официального Кишинева и акции протеста.

Кроме того, руководство Молдавии "стремительно дрейфует в сторону уже хорошо нам известной русофобии", считая ненависть к России обязательным атрибутом евроинтеграции, цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на заявление молдавского премьера о том, что власти страны не пустят в Молдавию Владимира Путина. Он назвал Дорина Речана "загадочным существом" и заявил, что молдавскому народу пора, наконец, решить, кто они – молдаване или румыны.

После заявлений Медведева и Пескова МИД Молдавии объявил о намерении вызвать посла России в Кишиневе Олега Васнецова.

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