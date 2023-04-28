В Кремле отметили "дрейф" Молдавии в сторону урезания суверенитета

Молдавия старается стать недружественной России страной
Москва отмечает в Молдавии дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, а также действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета. Такое заявление сделал в пятницу, 28 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в Молдавии "происходят достаточно любопытные процессы", но они "не коррелируются с настроениями в обществе", о чем свидетельствует большое количество несогласных с политикой официального Кишинева и акции протеста.
Кроме того, руководство Молдавии "стремительно дрейфует в сторону уже хорошо нам известной русофобии", считая ненависть к России обязательным атрибутом евроинтеграции, цитирует Пескова "Интерфакс".
Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на заявление молдавского премьера о том, что власти страны не пустят в Молдавию Владимира Путина. Он назвал Дорина Речана "загадочным существом" и заявил, что молдавскому народу пора, наконец, решить, кто они – молдаване или румыны.
После заявлений Медведева и Пескова МИД Молдавии объявил о намерении вызвать посла России в Кишиневе Олега Васнецова.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"