В Москве стартовал форум "Хранители храмов России"

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов

Первый форум "Хранители храмов России" проходит в пятницу в Общественной палате. На мероприятии собрались представители органов власти, духовенства, благотворительных фондов, общественных организаций и СМИ.

По разным оценкам, от 5 до 10 тысяч церквей в сёлах нуждаются в восстановлении. В их числе - шедевры русской архитектуры. Главная цель форма - объединить всех, кто небезразличен к судьбе старинных сельских храмов и сохранению объектов культурного наследия в регионах. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

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