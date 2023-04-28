ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Следствие попросит отправить Блиновскую под домашний арест

14:10
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Ее обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере

Следствие ходатайствует перед судом о помещении блогера Елены Блиновской под домашний арест. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказали в прокуратуре Москвы.
Задержание Блиновской: как силовики остановили личностный рост "королевы марафонов"

Решение о мере пресечения для Блиновской будет принимать Пресненский суд Москвы, сообщает ТАСС.

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса России) и отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК России). 27 апреля блогер пыталась выехать из России, однако на границе с Белоруссией ее задержали.

В тот же день Блиновскую допросили и предъявили ей обвинения. Представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова рассказала, что обвиняемая раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

Эксперты допускали, что следствие может затребовать для Блиновской меру пресечения в виде заключения под стражу, поскольку она предприняла попытку скрыться от правосудия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Елена Блиновская
Елена Блиновская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.