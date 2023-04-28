Следствие попросит отправить Блиновскую под домашний арест

Ее обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере

Следствие ходатайствует перед судом о помещении блогера Елены Блиновской под домашний арест. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказали в прокуратуре Москвы.

Решение о мере пресечения для Блиновской будет принимать Пресненский суд Москвы, сообщает ТАСС.

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса России) и отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК России). 27 апреля блогер пыталась выехать из России, однако на границе с Белоруссией ее задержали.

В тот же день Блиновскую допросили и предъявили ей обвинения. Представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова рассказала, что обвиняемая раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

Эксперты допускали, что следствие может затребовать для Блиновской меру пресечения в виде заключения под стражу, поскольку она предприняла попытку скрыться от правосудия.

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