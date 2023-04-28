ВС России поразили украинский штаб обороны Артемовска

Штурмовые отряды продолжают уничтожать врага в западной части города
Ракетные войска Вооруженных сил России нанесли удар по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС России также ударили по подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР.
Штурмовые отряды продолжали уничтожать подразделения ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска, говорится в сводке.
"ВДВ с подразделениями "Южной" группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы", - заявил Конашенков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"