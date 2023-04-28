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ВС России поразили украинский штаб обороны Артемовска

14:44
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Штурмовые отряды продолжают уничтожать врага в западной части города

Ракетные войска Вооруженных сил России нанесли удар по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России также ударили по подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР.

Штурмовые отряды продолжали уничтожать подразделения ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска, говорится в сводке.

"ВДВ с подразделениями "Южной" группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы", - заявил Конашенков.

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