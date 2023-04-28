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На поддержку участников СВО и их семей за год направлено более 57 млрд рублей

15:03
  • пятница
  • 28 апреля 2023

В России реализуют целый комплекс мер для бойцов и их родных

В 2022 году в российские регионы федеральными властями было направлено более 57 млрд рублей, предназначенных на реализацию мер по поддержке участников спецоперации и членов их семей. Об этом в пятницу. 28 апреля, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Путин поддержал идею выравнивания денежного довольствия участников СВО

Глава Минтруда отметил, что за первый квартал 2023 года на эти же цели было направлено уже 14,5 млрд рублей.

Котяков рассказал, что дополнительные меры поддержки участников спецоперации введены в 77 российских регионах, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти на местах должны знать потребности каждой семьи участников российской спецоперации и своевременно оказывать всю необходимую помощь родным бойцов СВО.

Поддержка семей участников СВО является главной задачей российских властей, отмечал глава государства. Он поблагодарил за такую работу губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

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