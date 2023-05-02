Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Для Рыб наступит день активного общения, а Стрельцы могут назначать свидания и устраивать романтические встречи

Овны

Май начинается с новых возможностей: при желании Овны без труда найдут новую работу или источник дохода. Но для этого нужно проявить активность, не сидеть на месте.

Тельцы

Сегодня важный день – соединение Меркурия с Солнцем в вашем знаке поможет осуществить задуманное. Звезды призывают не молчать: говорите все, что считаете нужным.

Близнецы

Прошлое готово догнать вас и напомнить о себе. Это может быть случайная встреча с людьми, которые давно никак не напоминали о себе – оцените, как вы все изменились.

Раки

Новые друзья и успехи в социальных сетях порадуют тех, кто настроен на обновление. Не держитесь за старое и отжившее, улавливайте тренды настоящего и будущего.

Львы

Вам могут предложить работу или новую должность, по достоинству оценив ваши способности. Откровенно и не стесняясь ищите выгоду, выбирайте то, что лучше для вас.

Девы

Вы сегодня легки на подъем и говорливы: ваша главная планета Меркурий соединилась с Солнцем. Это отличный шанс показать себя в учебе, работе, творчестве. Не стесняйтесь.

Весы

Вам звезды советуют поразмышлять о сложных или запутанных ситуациях. Если не прятать голову в песок и быть честным с собой, вам удастся подобрать ключ к решению проблем.

Скорпионы

Личная жизнь всю весну изобилует яркими сюжетами. Сегодняшний день – не исключение. На редкость приятное время, когда можно назначать свидания, устраивать романтические встречи.

Стрельцы

Интуиция может подсказать выход из затруднений, связанных с работой или бизнесом. Если нужно – в этот день хорошо обращаться к врачам, проходить диагностику, сдавать анализы.

Козероги

Все, что касается творчества, шопинга, посещения салонов красоты - сложится очень удачно. Родителям можно заняться устройством досуга и развития детей.

Водолеи

Вам можно заниматься недвижимостью или семейными делами. Ваша способность договариваться сегодня на высоте, используйте это преимущество и назначайте встречи.

Рыбы

День активного общения, причем это будет не болтовня, а обмен мнениями. Задавайте вопросы онлайн экспертам и гуру, которых уважаете – получите обстоятельный ответ.

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