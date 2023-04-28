Новые возможности: как беспилотники изменят нашу жизнь

Для фермеров беспилотники стали отличными помощниками не только в небе, но и на земле

На этой неделе взлетел фактически новый национальный проект - беспилотной авиации. На высшем государственном уровне признано и теперь будет обеспечено всеми ресурсами одно из самых перспективных направлений, которое, как сказал Владимир Путин, будет "открывать принципиально иные недоступные на прежнем технологическом уровне возможности". Впрочем, речь не только о БПЛА, но и о беспилотных проектах как таковых. Президент побывал в индустриальном парке "Руднёво", где встретился с руководством организаций, занимающихся созданием беспилотников, а позже в режиме онлайн провел совещание по теме.

Сергей Собянин приглашает Владимира Путина к макету индустриального парка "Руднёво". Здесь в миниатюре показано, как устроена огромная территория площадью 45 гектаров. 18 корпусов, включая опытное производство и конструкторское бюро.

"Сегодня то, что происходит, это новая индустриализация Москвы. С 18-го года объем промышленного производства вырос почти в половину. Это не считая Московского НПЗ. С ним рост в два раза. Произошла коренная реорганизация", - отметил Собянин.

В "Руднёво" уже разворачивают свои мощности 17 компаний, большая часть из них выпускает беспилотные летательные аппараты. Также здесь будут собирать крылья для российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. К концу 2024 года здесь планируют создать около 6 тысяч рабочих мест. Людям будет удобно сюда добираться, объясняет Сергей Собянин. Рядом открыты две станции метро "Котельники" и "Некрасовка". А ещё - Московский скоростной диаметр. Появление новых вакансий очень важно для спального района, в котором проживает около полумиллиона человек.

Владимиру Путину показали экспозицию – разработанные в России беспилотники. Параллельно представители компаний рассказали президенту о сложностях при создании и применении таких воздушных судов – в первую очередь, административных барьерах.

"Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только с коллегами смотрели, я видел нарисованную цифру: на ближайшее время объём 500 миллиардов – но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка: скорее всего, если мы все вместе – и государство тоже – будем работать активно, то это будет триллион рублей, это вот такой будет объём. Отрасль не только очень важная – она очень интересная, потому что, во-первых, за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений", - отметил Путин.

Поддержка будет идти по конкретным направлениям: это и инвестиции в производство комплектующих для беспилотников. И перевод организации воздушного движения из ручной сферы в цифровую. А еще более широкое применение дронов в сельской местности. Также на встрече был поднят вопрос о большом количестве бесполетных зон, где запрещено проводить аэрофотосъемку.

"Конечно, безопасность и режим секретности должны быть обеспечены. Но они не должны мешать развитию. Мы прежде всего должны делать упор на развитие! А те, кто думают об обеспечении режима секретности и безопасности, должны обеспечить и думать, как обеспечить эти важнейшие направления государственной деятельности, но не мешая развитию", - заявил Путин.

Один из видов беспилотников, показанный в "Руднёво", уже несколько месяцев выполняет регулярные рейсы на Ямале. ВТ-440 курсирует между базой "Полярная" и нефтегазовым месторождением, где работают вахтовики. Ежедневно доставляет инструменты, продукты, корреспонденцию. Максимально на борт – вернее, в подвесной контейнер – можно загрузить до 100 килограммов.

"Мы взлетаем, через 120 километров осуществляем посадку. Дело в том, что там "зимник" работает только зимой. Соответственно сейчас он заканчивается. А в межсезонье там только вертолетное сообщение. И поэтому такая доставка небольших грузов по массе - очень хорошее подспорье для наших нефтяников, наших месторождений", - рассказал Евгений Сиваев, заместитель директора НПК "Беспилотные авиационные и морские системы".

Крейсерская скорость воздушного судна - 150 километров в час. Масса – почти полтонны. Двигатель мощностью 115 лошадиных сил безотказно работает в условиях крайнего севера: сильных ветров и метелей. Конструкторы и инженеры тщательно просчитывают конфигурацию каждой модели под выполнение конкретной задачи. Впрочем, в России уже созданы дроны-"многостаночники".

Беспилотный вертолет SH-450 считается воздушным универсалом. Все зависит от подвешенного внизу оборудования. Если это оптико-электронная система, то машину можно использовать при проведении поисково-спасательных работ. Также внизу можно закрепить специальные противопожарные сферы и задействовать беспилотник в тушении лесных пожаров. Третий вариант: закрепить внизу контейнер и возить на вертолете грузы.

На этом миниатюрном по сравнению с другими образцами беспилотнике установлена камера высокого разрешения. Обычно такой аппарат запускают вдоль ниток газо- и нефтепроводов, чтобы в режиме реального времени контролировать безопасность. Однако полезное применение быстро нашли и в сельском хозяйстве.

"Начиная с подсчета животных, которые располагаются на сотнях гектаров - и с земли это сделать достаточно сложно - до полетов и съемок с мультиспектральной камерой для определения наличия биомасс в растениях для определения зонирования обработки удобрениями. Определяются проблемные зоны. Определяются хорошие зоны. И создается карта этих зон", - пояснил Александр Лазутин, заместитель генерального директора ООО "Финко" ГК "Беспилотные системы".

Для российских фермеров беспилотники стали отличными помощниками не только в небе, но и на земле. Уже несколько лет поля обрабатывают "умные" комбайны. Отечественная компания Cognitive Pilot разработала программу автопилота сельскохозяйственной машины. Создатели устройства обратили внимание на то, что механизатор вынужден одновременно выполнять множество задач: контролировать угол наклона жатки, настраивать процесс очистки зерна. И при этом вести комбайн строго вдоль кромки, чтобы не потерять урожай.

"Наши ребята выдержали за рулем комбайна полтора часа. Профессиональный комбайнер вынужден все это делать в сезон 12 часов. Но износ такой же, как у шахтера или землекопа", - сказала Ольга Ускова, основатель и президент Cognitive Technologies.

Робот, в отличие от человека, не устает, не отвлекается, не сбивается с курса. Отлично видит нужный участок поля даже в темное время суток. "Начинку" для "умного" комбайна делают в Томске, а в Москве занимаются программным обеспечением.

В этой лаборатории идет совершенствование автоматизированной системы управления на основе искусственного интеллекта. Как на настоящем комбайне, здесь установлена камера – это, по сути, "глаза" - они видят поле и кромку, по которой необходимо работать. К ней подключен вычислительный блок - это мозг системы, он управляет машиной. А у комбайнёра в это время руки свободны, и он может переключиться на выполнение другой задачи - например, на контроль качества зерна.

С прошлого года петербуржцев возят "умные" трамваи. Кроме вагоновожатого, в кабине искусственный интеллект. Разными цветами система обозначает пешеходов, автомобили и рельсовое полотно. При возникновении препятствия "автопилот" применяет экстренное торможение. Но делает это мягко, чтобы пассажирам было комфортно. Следующий большой шаг в области развития беспилотников – внедрение искусственного интеллекта на российской железной дороге. Программу уже тестируют на сортировочных станциях.

"По разработке - это как разработать "Боинг". Это несколько типов светофоров, большое количество всяких тупиковых разъездов и железнодорожных путей и так далее, так далее. Если посмотрите аварии на железной дороге, то, наверное, 90 процентов - это человеческий фактор: заснул, устал, не понял цвет светофора из-за снега или так далее. Каждая такая авария - это огромные деньги и человеческие жертвы", - отметила Ольга Ускова.

Люди придумали уже десятки способов, как задействовать беспилотники. С помощью дронов снимают экшен-сцены в кино. Организуют рекламные кампании – достаточно подвесить готовый баннер и запустить в воздух. По такому же принципу ведут политическую агитацию. Призыв "скинуть президента Майю Санду" заметили жители Молдавии – беспилотники подлетали к окнам многоэтажных домов. В одном из лондонских ресторанов дроны стали официантами. Приносят блюда к нужному столику. Процессом управляет администратор с помощью приложения на планшете.

А еще беспилотники научили проводить для человека беговые тренировки, помогать археологам вести раскопки и следить за состоянием виноградников – при необходимости предотвращать нашествие вредителей.

"Я хочу сказать, что сейчас революция. То есть это такой переход от человеческих средств производства к робото-человеческим", - сказала Ольга Ускова.

Обывателю пока представить это трудно, но специалисты уверены: в скором будущем появится техническая возможность заменить роботами дежурных терапевтов в поликлиниках. Программисты объясняют это просто: работа почти механическая – измерить у пациента температуру, давление, назначить анализы. Искусственный интеллект, конечно, умный, но заболевшему человеку живое человеческое общение нужно не меньше лекарств. Что еще раз подтверждает выводы ученых - беспилотники это хорошо, но и применять их нужно с умом. Ведь здесь, как и в медицине, главный принцип тот же: не навреди.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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