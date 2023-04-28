Пустые обещания и скандалы: кто способен победить на выборах в США

Американцы не хотят видеть в Белом доме ни действующего, ни бывшего главу государства

Восьмидесятилетний Джозеф Робинетт Байден-младший, 46-й президент США, официально вступил в новую избирательную гонку. 25 апреля он объявил о твёрдом намерении участвовать в президентских выборах 24 года. Как заявил Байден, он собрался "завершить работу", которую начал, когда Соединённым Штатам грозила "смертельная пандемия", а демократия оказалась под угрозой из-за "экстремистов MAGA", намекнув на своего пока основного конкурента Дональда Трампа. Пару, как его уже назвали, отчаянному деду в качестве кандидата на пост вице-президента снова составила Камала Деви Харрис, бездетная экзальтированная дама тамильско-ямайского происхождения, которая считает себя "чёрной" и чьи оговорки восхищали бы мир еще больше, если бы не потрясающие речи самого президента. При этом большая часть опрошенных американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего, ни бывшего главу государства.

Это редкие кадры, на которых 80-летний президент США не просто активен, а даже перевозбуждён, но завёлся "сонный Джо" не просто так, а по важному поводу. 25 апреля на конференции строительных профсоюзов он подтвердил своё желание продолжать строить новую Америку! То есть публично объявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

То, что Байден живёт в вымышленной реальности, давно не секрет. Только вот объективная реальность кардинально иная и, по мнению самих же американцев, чем дольше Байден руководит страной, тем больше она становится похожа на ад. Ну а во что превратится страна после второго сорока президентства Байдена, республиканцы смоделировали при помощи нейросетей:

"Китай вторгается на Тайвань, финансовый рынок обрушен - закрылись 500 региональных банков, волна из 80 тысяч нелегалов смела пограничную стражу, официальные лица закрыли город Сан-Франциско из-за разгула преступности и торговли наркотиками. Кто здесь главный? Поезд вот-вот сойдёт с рельсов!"

А вот почему администрация Байдена прямо сейчас не решает самые острые вопросы, рядовые американцы не понимают. Даже конгрессмены и сенаторы признаются, что не могут усадить президента за стол переговоров.

Суть реальности в том, что если Америка не начнёт жить по средствам, то она просто обречена стать банкротам – по прогнозам экспертов, к 2050 году страна погрязнет в долгах и уже не сможет их погашать. А, по мнению Трампа, американцы до этого краха могут и не дожить, потому что Байден толкает мир к ядерной войне.

"В стране царит полный хаос. А теперь посмотрите, что сейчас происходит со словом "ядерный". Им разбрасываются каждый день, каждый час. Это плохое слово, потому что речь идёт о невероятной мощи. Я называю это не "третьей мировой", а "концом света". И у нас есть люди, которые понятия не имеют, о чём они говорят или что они делают", - сказал Трамп.

И требовать от Байдена анализа его же поступков уже бесполезно. Буквально на этой неделе американский президент признался, что он не в состояние посчитать и даже запомнить сколько ему лет.

"Может быть, я не единственный, кто может победить Трампа, но я хорошо его знаю. И я знаю, какую опасность он представляет для нашей демократии. А что касается возраста, я даже не могу сказать - сколько мне лет, я даже не могу назвать цифру – она у меня не фиксируется", - сказал Байден.

По каким критериям Байден даёт себе оценки – большая загадка, но на этой же неделе он не только дважды забыл, когда и где родился, но и попал впросак с датой и местом смерти своего деда. Впрочем, помнить такие нюансы для Джо - это уже сверхзадача. Именно из-за регулярных проблем с памятью ему всегда выдают шпаргалки - например, на совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером у Байдена заметили листики с фамилиями и фотографиями журналистов, с которыми ему разрешено общаться, а также на них были написаны вопросы, на которые можно отвечать.

Но проблема президентских выборов 2024-го года не только в Байдене. Электорат, как выяснилось, не готов голосовать не только за нынешнего президента, но и за предыдущего. И 80-летний старик Байден и 76-летний Трамп одинаково несимпатичны американцам – особенно молодёжи.

И если недееспособный Байден разочаровал американцев пустыми обещаниями и решениями, толкающими США в экономический и геополитический кризисы, то Трамп пугает своей скандальностью. Уже сейчас понятно, что, как и в предыдущий раз, демократы ему просто не дадут работать. И хотя с историй про дружбу с Россией вроде как покончено из-за отсутствия доказательств, которые искали аж 4 года, но сейчас Трампа судят за дела интимного характера. И 45-й президент США может оказаться за решёткой аж на 136 лет. Например, на этой неделе в суде давала показания 80-летняя Джин Кэрролл: 6 часов она описывала, как Трамп якобы насиловал её в примерочной кабинке.

И всё же именно Дональд сейчас лидирует среди республиканцев. Считается, что Трамп способен не только обойти Байдена, но и, как обещал, остановить конфликт на Украине – буквально за два дня навести порядок на американских границах и вообще во всей Америке, и даже примирить все страны. А вот его ближайший конкурент – губернатор Флориды – с таким грузом проблем может и не справиться. Тем более, что и его сейчас втягивают в скандал.

"Корпорация Disney обвиняет Рона Десантиса в попытке "превратить свою власть в оружие" и в нарушение Первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова. А именно - Десантис запрещает пропагандировать среди детей нетрадиционные сексуальные отношения", - пишут западные СМИ.

Версия, о том, что конкуренты могут пытаться заблокировать участие Десантиса в президентских выборах, звучит правдоподобно. Это пока по опросам он сильно отстает от Трампа, но на фоне общей усталости от нынешних элит выстрелить вполне может. А к такому сюрпризу в вашингтонском болоте, похоже, не готовы.

"Никто просто так власть никогда никому не отдаст, поэтому здесь мы новых лидеров не видим, потому что это суть этой бюрократии – этой номенклатуры, этого глубинного государства", - отметил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

Десантис явно выделяется на фоне престарелых и прогрессивных кандидатов: ему всего 44 года, он продвигает традиционные семейные ценности – женат и у него трое детей, вопреки модным течениям не стал сокращать финансирование полиции и не превратил Флориду в убежище для нелегалов, а ещё открыто критикует финансовую поддержку Украины.

К недостаткам Десантиса можно отнести разве что неожиданно проявившуюся любовь к оружию. С 1 июля 2023 года во Флориде будет разрешено скрытое ношение оружия без получения разрешения со стороны властей. И это на фоне регулярных массовых расстрелов в школах. Всё же, похоже, американские аналитики правы, когда говорят, что в США сейчас политический кризис элит – нормальные в политику не идут и ещё меньше нормальных хотят оказаться в Белом доме.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"