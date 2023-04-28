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Лукашенко призвал радоваться санкциям

15:20
  • пятница
  • 28 апреля 2023

По словам политика, они открывают новые возможности

Нужно не пенять на санкции, а максимально использовать открывшиеся в связи с этим возможности. Такое заявление сделал в пятницу, 28 апреля, белорусский лидер Александр Лукашенко.

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Политик совершил рабочую поездку в Гомельскую область, а затем провел совещание с ее руководством. Лукашенко указал, что в своих выступлениях на совещании ни губернатор Гомельской области, ни уполномоченный по региону вообще не упоминали рестрикции, тогда как, например, в Гродно президенту "про санкции начали говорить".

Лукашенко заявил, что нужно радоваться санкциям, особенно аграриям — "везите, продавайте", поскольку "никто же сейчас не мешает". Белорусский лидер потребовал "работать, работать и забыть про санкции", сообщает БелТА.

Ранее Лукашенко отмечал, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Белоруссии и России начинает затихать. По его словам, "все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали". Теперь, как заявил Лукашенко, "для них пришло время осознания и оценки последствий".

Российский лидер Владимир Путин указывал, что Россия и Белоруссия сообща борются с санкциями, причем делают это весьма эффективно.

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