ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

Задержан 17-летний сторонник неонацистов

Поджог местной электроподстанции предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности в Калужской области. Задержан 17-летний приверженец неонацистских взглядов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции", - приводит сообщение ЦОС ФСБ ТАСС.

Сотрудники спецслужбы обнаружили устроенный молодым человеком схрон. Изъято три самодельных зажигательных устройства, а также инструкции по их изготовлению. В схроне нашлись и средства связи. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

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