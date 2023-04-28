Стали известны подробности массированного удара ВСУ по Донецку

Повреждены несколько домов

Столица ДНР в пятницу подверглась массированному обстрелу со стороны украинских националистов. Били радикалы прицельно по гражданским объектам в центре города. Один из снарядов попал в маршрутное такси. Погибли семь человек, в том числе ребенок. В общей сложности в ходе атаки пострадали как минимум 19 мирных граждан. Повреждения получили несколько многоквартирных домов.

Возле бывшего универсама "Украина" горят припаркованные автомобили. Рядом на асфальте - тела погибших и раненых. Пожарные и скорые ещё в пути. Первые секунды после массированного удара по центру Донецка. Университетская улица - прямое попадание в автобус, следовавшего по 25 маршруту.

Только здесь одновременно погибли семь человек. Среди них - один ребёнок. Никто даже не пытался выбраться. Все тела - на сиденьях автобуса. Удар по городу был нанесён в разгар рабочего дня. Когда движение на дорогах оживлённое, когда в школах заканчивались уроки и детей забирали домой.

Университетская улица проходит через большую часть Донецка с севера на юг. Здесь много магазинов и торговых центров. А также социально значимых объектов.

В республиканском травматологическом центре ранены не менее десяти человек: посетители и врачи. Повреждения получил единственный на всю ДНР аппарат МРТ, установленный в больнице. По предварительным данным, огонь по Донецку вёлся реактивными системами залпового огня "Хаймарс". Выпущено не менее 20 ракет. Это означает - работала батарея РСЗО: четыре машины одновременно.

В украинском сегменте интернета преднамеренный удар по центру мирного Донецка называют ответным. Минувшей ночью практически во всех областях Украины звучала воздушная тревога.

В частности, в Днепропетровске уничтожены две базы хранения нефтепродуктов и ремонтный цех, которые использовались для нужд ВСУ. А ранее в Николаеве было поражено здание адмиралтейства. Здесь находилась администрация николаевского судостроительного завода. В момент же ракетного удара шло совещание с участием иностранных высокопоставленных военных.

Видеокадры, снятые очевидцами в Умани Черкасской области, на Украине сейчас всячески игнорируются. Иначе пришлось бы признать, что в результате именно работы украинской ПВО оказалась разрушенной часть многоквартирного дома. Погибли более десятка человек. Аналогичные случаи многократно происходили в других украинских городах, в том числе и в Киеве. Однако ошибки официально ни разу признаны не были. Ведь чем больше украинцев погибнет, тем больше денег и техники можно выпросить у запада.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"