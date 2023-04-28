Путин: в условиях санкций надо действовать четко и быстро

Президент заострил внимание на основных задачах парламентариев

Президент Владимир Путин в пятницу выступает перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно проходит в Таврическом дворце.

Глава государства заострил внимание на основных задачах парламентариев и одна из них - помощь новым регионам России.

"Пока сделано, конечно же, не все. Целый ряд новых мер по поддержке участников спецоперации и их семей предложен парламентской рабочей группой, и, конечно, их нужно проработать", - сказал Путин.

Владимир Путин также обозначил задачи, стоящие перед страной в условиях экономического давления со стороны Запада. По словам российского лидера, в условиях санкций надо действовать четко и быстро, задача не приспособиться, а создать базу для успешного развития страны, передает РИА Новости.

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