Появилось видео с Блиновской в здании суда

Ей избирали меру пресечения

Побег из России на "Майбахе" для Елены Блиновской закончился поездкой в Пресненский суд на автозаке и в наручниках. За ночь, проведенную в изоляторе, она успела сменить траурно-черные брюки и футболку на спортивный костюм красного цвета.

На одних интернет- марафонах учат, что именно этот оттенок притягивает удачу. Другие гуру осознанности парируют – он, напротив, провоцирует агрессию. В любом случае, нужно правильно формулировать запросы к вселенной. Надежнее всего в письменном виде и через канцелярию суда - как следователи, которые попросили отправить Елену Блиновскую под домашний арест.

Это в соцсетях Елена Блиновская - успешная "селф-мэйд вумэн". На скамье подсудимых она стыдливо прячет лицо от телекамер. Привыкшая купаться в лучах славы, от внимания прессы она явно не в восторге.

По данным некоторых СМИ, за то, чтобы её отпустили под подписку о невыезде и разрешили вести соцсети, "королева блогеров" якобы прямо на границе пыталась дать оперативникам взятку. Суммы называют разные - от 5 до 10 миллионов то ли рублей, то ли долларов. Впрочем, этот эпизод в ходатайстве следователей не фигурирует. Так что, скорее всего, очередная выдумка журналистов. В отличие от уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств в особо крупном размере. Всего около миллиарда рублей.

"В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне", - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

То есть, кто именно предупредил Блиновскую о готовящемся задержании, из-за которого она так спешила покинуть страну. В общем, это дело только набирает обороты. Тем более, что ни признание в содеянном, ни даже раскаяние не освобождают её от уголовной ответственности, но может служить для суда смягчающим обстоятельством. Как и наличие четверых детей.

Срок блогерше грозит не малый – до 5 лет заключения. Ну а впереди целый марафон – судебный. Хотя, быть может, всё это лишь нужные этапы сложнейшей психологической трансформации к новой лучшей версии себя?

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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