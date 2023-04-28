Глава ЦБ допустила повышение ключевой ставки на следующем заседании

Пока регулятор держит ее на уровне 7,5%

Центробанк может принять решение о повышении ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров, если увидит признаки ускорения инфляции. Такое заявление сделала в пятницу, 28 апреля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Комментируя макроэкономические прогнозы, Набиуллина предположила, что инфляция в России закрепится на целевом уровне в 4% только в 2024 году, сообщает ТАСС.

Ранее совет директоров Центробанка в пятый раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Регулятор отметил умеренные темпы прироста цен и снижение инфляционных ожиданий населения, а также более быстрый экономический рост, чем предполагалось в феврале.

Помощник главы государства Максим Орешкин сообщал, что годовая инфляция в России на конец апреля составляет 2,5%. По его словам, российская экономика демонстрирует позитивные темпы роста уже с июля 2022 года.

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