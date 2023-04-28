Глава Минобороны Индии назвал "превосходными" переговоры с Шойгу

Министры встретились на форуме ШОС

Высокую оценку переговорам с главой Минобороны России Сергеем Шойгу дал министр обороны Индии. Раджнатх Сингх назвал их превосходными. Министры встретились в Нью-Дели, на полях встречи глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества.

"Превосходные переговоры с министром обороны России генералом Сергеем Шойгу на полях встречи министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели", — написал индийский министр в соцсети.

Как стало известно, Раджнатх Сингх и Сергей Шойгу на переговорах в Нью-Дели обсудили расширение участия российской оборонной промышленности в национальной программе "Делай в Индии". Кроме того, российский министр встретился с китайским коллегой Ли Шанфу, они обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес", передает ТАСС.

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