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Двое жителей Белгородской области погибли в "запрещенной зоне"

15:59
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Причина гибели выясняется

Двое мирных жителей Белгородской области выехали в "запрещенную зону" и погибли. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Жертвами обстрелов ВСУ в Белгородской области стали 30 человек

Губернатор написал в своем Telegram-канале, что ЧП произошло в Журавлевке. Причина гибели людей устанавливается. На месте работает оперативная группа.

Кроме того, под массовый обстрел с беспилотников попал Шебекинский городской округ Белгородской области. Пострадавших и значительных разрушений нет, однако имеется повреждение линии электропередачи. В Муроме на частный жилой дом с парашюта упал снаряд. Никто не пострадал.

Украинские военные продолжают обстреливать приграничные российские территории. В частности, 22 апреля под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка в Белгородской области. Были повреждены линии электропередачи, люди не пострадали.

Западные СМИ сообщали, что Украина планировала нанести удары по территории России 24 февраля 2023 года. По словам источников, глава ГУР Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров "приготовиться нанести массовые удары" по российской территории, в частности, не исключались атаки на Москву и Новороссийск. Однако по просьбе Вашингтона Главное управление разведки украинского Министерства обороны отложило атаки, пишут СМИ.

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