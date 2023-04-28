Актриса Олеся Железняк посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Она выразила слова благодарности пришедшим на пункт отбора

Заслуженная артистка России Олеся Железняк отметила отличную организацию работы столичного пункта отбора контрактников, который расположен на улице Яблочкова в столице.

"Здесь прекрасно все организовано, как это все устроено – это удивительно, тут все предусмотрено, чтобы было удобно, комфортно, все очень продумано: есть где переждать, вкусная столовая. Сказали, что кормят, как моих детей в школе", — отметила она.

Олеся Железняк также выразила слова благодарности пришедшим на пункт отбора на контрактную службу. "У меня перед всеми этими людьми, которые идут защищать нашу родину, нас, моих детей, огромное благоговение и благодарность, я преклоняюсь перед ними. Я желаю им здоровья, буду молиться за них в церкви, за наших войнов", — сказала артистка.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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