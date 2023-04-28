Надо дождаться выборов в США

Необходимость переговоров о мире между сторонами украинского конфликта осознают многие – как в Европе, так и на Украине. Однако для его завершения необходимо покончить с американским подстрекательством, уверен эксперт в области безопасности Давид Богбот.

"Все получится, только если достаточно сильно надавить на американцев. Вероятно, нам придется дождаться следующих выборов в США", - заявил Богбот чешскому изданию Parlamentní listy

По словам эксперта, многие украинцы уже осознают необходимость переговоров о мире. Однако пойти на этот шаг им не позволит Вашингтон - в его интересах затягивать боевые действия. А вот после выборов в США Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством, считает Богбот.

Конец безумию, по словам эксперта, может положить сильный лидер, такой, как Дональд Трамп. Да и европейские лидеры, которые усложнили ситуацию, при желании могли бы найти способ преодоления кризиса, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"