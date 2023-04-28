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Пожизненно: Путин подписал закон о наказании за госизмену

16:32
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Меру применят за шпионаж и выдачу врагу гостайны

Признанным виновными в госизмене грозит пожизненное заключение. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Такая мера наказания может быть применена к уличенным в шпионаже или выдаче сведений, составляющих государственную тайну.

Госдума одобрила пожизненное наказание за госизмену
Житель Хабаровска задержан по подозрению в госизмене

Также указом президента России вводится уголовная ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов. Виновных могут лишить свободы сроком до пяти лет.

Еще один закон, подписанный Владимиром Путиным, позволяет лишать приобретенного гражданства России. Лишиться гражданства можно за дискредитацию ВС России, тяжкие преступления против государства и терроризм. Также наказание грозит виновным в обороте наркотиков и уличенным в подделке документов, передает ТАСС.

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