Пожизненно: Путин подписал закон о наказании за госизмену

Меру применят за шпионаж и выдачу врагу гостайны

Признанным виновными в госизмене грозит пожизненное заключение. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Такая мера наказания может быть применена к уличенным в шпионаже или выдаче сведений, составляющих государственную тайну.

Также указом президента России вводится уголовная ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов. Виновных могут лишить свободы сроком до пяти лет.

Еще один закон, подписанный Владимиром Путиным, позволяет лишать приобретенного гражданства России. Лишиться гражданства можно за дискредитацию ВС России, тяжкие преступления против государства и терроризм. Также наказание грозит виновным в обороте наркотиков и уличенным в подделке документов, передает ТАСС.

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