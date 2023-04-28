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Мишустин дал старт работе Красногорских малых ГЭС

18:16
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Развитие малых ГЭС помогает сократить вредные выбросы

В пятницу глава кабмина Михаил Мишустин, который находится с рабочим визитом в Карачаево-Черкесии, дал старт работе новых Красногорских малых ГЭС.

Премьер отметил, что развитие малых ГЭС помогает сократить вредные выбросы. Стоит отметить, что турбины станций и система управления – отечественные и превосходят зарубежные аналоги. Мощности двух ГЭС хватит, чтобы питать энергией около 65 тысяч квартир.

Также премьер посетил предприятие, которое занимается прядением текстильных волокон. Производство активно развивается, и в скором времени начнётся строительство трикотажной фабрики. Михаил Мишустин отметил, что правительство выделило 2 миллиарда рублей для совокупной поддержки отрасли.

А после глава кабмина посетил завод по переработке баранины. Представители предприятия попросили доработать действующие механизмы поддержки фермеров. Премьер пообещал рассмотреть этот вопрос на правительственной комиссии, посвященной развитию Северного Кавказа.

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