Мишустин дал старт работе Красногорских малых ГЭС

Развитие малых ГЭС помогает сократить вредные выбросы
В пятницу глава кабмина Михаил Мишустин, который находится с рабочим визитом в Карачаево-Черкесии, дал старт работе новых Красногорских малых ГЭС.
Премьер отметил, что развитие малых ГЭС помогает сократить вредные выбросы. Стоит отметить, что турбины станций и система управления – отечественные и превосходят зарубежные аналоги. Мощности двух ГЭС хватит, чтобы питать энергией около 65 тысяч квартир.
Также премьер посетил предприятие, которое занимается прядением текстильных волокон. Производство активно развивается, и в скором времени начнётся строительство трикотажной фабрики. Михаил Мишустин отметил, что правительство выделило 2 миллиарда рублей для совокупной поддержки отрасли.
А после глава кабмина посетил завод по переработке баранины. Представители предприятия попросили доработать действующие механизмы поддержки фермеров. Премьер пообещал рассмотреть этот вопрос на правительственной комиссии, посвященной развитию Северного Кавказа.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"