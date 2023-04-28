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Киев потребовал от сербских СМИ использовать "правильную терминологию"

17:32
  • пятница
  • 28 апреля 2023

МИД Украины разослал изданиям таблицу одобренных режимом терминов

МИД Украины решил ввести цензуру в сербских СМИ. В редакции разослали таблицу, в которой указаны "неправильные" термины, употребляемые изданиями при освещении специальной военной операции России, и предложены "правильные".  

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Как отмечается в сообщении сербской газеты "Вечерне новости", послание из Киева озаглавлено "список рекомендуемой терминологии российско-украинской войны".  Журналистам в Сербии объясняют, что неправильно ссылаться на "украинский кризис - украинский конфликт", а правильно - на "агрессивную войну России против Украины - российскую агрессию против Украины".

Также, по мнению украинского внешнеполитического ведомства, некорректно писать о "российской специальной военной операции на Украине". Указывается, что необходимо говорить о "неспровоцированном военном вторжении России на Украину". Кроме того, убеждены в Киеве, в материалах обязательно надо упоминать о том, что "каждый россиянин несет ответственность за преступления России на Украине", передает ТАСС.

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