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Собянин: В этом году Москву украсят около 56 млн цветов

17:40
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Порядка 15 млн тюльпанов распустятся в городе к майским праздникам

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, какие цветы будут украшать столицу в этом году. Так, к майским праздникам высадят почти пять миллионов рассады виолы.

"Также распустятся около 15 млн тюльпанов, им на смену придут петунии, бегонии и другие однолетники, а затем высадят и многолетники", - сообщил Собянин, добавив, что всего в 23 году столицу украсят более 56 миллионов цветов.

По словам мэра, масштабные цветники будут ожидать москвичей в Парке Победы на Поклонной горе. Композиция в виде восточных орнаментов появится на Манежной площади. А территорию НИИ скорой помощи имени Склифосовского украсили композиции в стиле дворянских усадеб.

Отметим, что выращивание и посадка растений ведутся с применением новых технологий.

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